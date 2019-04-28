Псковские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП

Полиция ищет очевидцев ДТП в Псковском районе, в результате которого погибла женщина. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 3 февраля этого года около 16 часов 50 минут 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигался по дороге «Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь» в направлении Санкт-Петербурга со стороны Пскова. На 278-ом километре при обгоне двигавшегося в попутном направлении автомобиля он выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречной автомашиной «ВАЗ-21114».

В результате ДТП пассажир «ВАЗа», 40-летняя женщина, получила травмы, от которых скончалась на месте.

Очевидцев данного ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефонам 8(8112) 593-327, 676-872 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, ОМВД России по Псковскому району, кабинет 26.