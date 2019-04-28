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Общество

Раскрасить пасхальные яйца и угоститься куличами смогут гости Пасхального фестиваля в Пскове

28 апреля 2019 года, 10:39

Сегодня, 28 апреля, на территории Псковского Кремля пройдет Пасхальный фестиваль. Как сообщили «Псковской правде» в Псковском молодежном центре, для гостей праздника подготовлена насыщенная программа. Откроет праздник православный флеш-моб: в 12.00 колокольня Троицкого Собора начнет Пасхальный перезвон, который подхватят храмы, расположенные в центре города. В качестве звонарей во флеш-мобе выступят простые псковичи, которые предварительно зарегистрировались на участие.

На территории Псковского Кремля будут работать ремесленные ряды. Псковичи смогут приобрести игрушки и украшения ручной работы, вязанные изделия и другие эксклюзивные вещи. Также в программе праздника – выступление фольклорных коллективов и пасхальные игры и забавы.

На интерактивных площадках будет работать сказочный персонаж Василиса Премудрая и мастер-классы от творческих мастерских. Все желающие смогут поучаствовать в раскрашивании пасхальных яиц, изготовлении фигурок ангелов и немного порисовать. Кроме того, для гостей праздника будет работать пасхальная фото-зона. Помимо этого, на фестивале будет присутствовать точка общепита, где будет представлена аутентичная кухня.

В этом году в рамках Пасхального Фестиваля пройдет Благотворительный аукцион «Пасхальные куличи» по сбору средств на лечение Ани Струковой. Ане полтора года, но уже сейчас ей необходимо дорогостоящее лечение. Специально для аукциона кулинары Пскова изготовят эксклюзивные Пасхальные куличи. Купить их на фестивале-ярмарке сможет любой желающий. Вырученные средства будут направлены семье Ани Струковой.

Кроме того, на Золотой набережной (около ресторана «Пивной дом») с 10:00 до 12:00 пройдет «Добрый завтрак», куда все смогут прийти со своими куличами и угостить каждого участника завтрака. А лучшие куличи будут отмечены подарками.

Организаторами традиционного Пасхального фестиваля выступают Псковский городской молодёжный центр, Благотворительный марафон «Добрый Псков», ООО «Корпорация отдыха и развлечений» при поддержке Псковского молодежного православного движения.

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