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Общество

Православные псковичи встречают Пасху

28 апреля 2019 года, 10:06

Православные христиане в воскресенье празднуют Пасху — Воскресение Христово. В Пасхальную ночь с 27 на 28 апреля во всех православных храмах Псковской области прошли праздничные богослужения.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова Пасхальную службу совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Светлый праздник Воскресения Христова в главный храм Пскова пришли встретить сотни верующих, среди них и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Под колокольный звон глава региона вместе с прихожанами прошел традиционным крестным ходом.

Пасха — главный праздник всего церковного года. На Пасху вспоминаются события, описанные во всех четырех Евангелиях. В пятницу Страстной седмицы после бичевания Христос был распят за стенами Иерусалима на горе Голгофе, куда он сам нес свой крест. Ученики похоронили Иисуса во гробе, высеченном в скале, и привалили камень ко входу. Ранним утром в воскресенье преданные ему ученицы пришли к пещере, чтобы омыть и умастить благовониями тело казненного Христа. Им явился ангел и возвестил воскресение Господне.

Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей и считается началом весеннего возрождения, обновления жизни. В храмах все семь дней будут идти особые праздничные богослужения, службы, как и в первый день Пасхи, будут сопровождаться крестным ходом и колокольным звоном.

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