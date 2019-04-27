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Общество / Экология

Михаил Ведерников псковичам: любите и уважайте наш город!

27 апреля 2019 года, 19:00

Любить, уважать и беречь город призвал жителей Пскова губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Инстаграме.

Глава региона разместил на ней текст обращения одного из псковичей, который пожаловался на образовавшиеся завалы мусора на ул. Алтаева, 7. Пскович при этом отметил, имея в виду городские власти -«город молчит».

"Разруха не в клозетах, а в головах", - цитирует профессора Преображенского один из комментаторов под постом главы региона
Фото из Инстаграма Михаила Ведерникова
«Уважаемые жители города Пскова! Люди часто обращаются с различными просьбами, значительное количество которых касается благоустройства и уборки города. Вот один из примеров», - отметил Михаил Ведерников

«Свалку, конечно, убрали, - продолжил он. - Но я очень надеюсь, что она здесь не появится снова».

Губернатор призвал псковичей: «Давайте любить, беречь и уважать наш город!».

Отметим, что в Пскове, по оценкам экспертов, пока еще довольно невысокая культура обращения с мусором. И дело не только в организации вывоза ТКО, но и в том, что многие горожане просто не доносят мусор до «конечной точки». Его оставляют на лестничных клетках, у мусоропроводов, окурки, бумажки бросают под ноги. Также можно вспомнить стихийные свалки в лесах у дачных поселках по всей Псковской области.

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