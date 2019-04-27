Михаил Ведерников псковичам: любите и уважайте наш город!

Глава региона разместил на ней текст обращения одного из псковичей, который пожаловался на образовавшиеся завалы мусора на ул. Алтаева, 7. Пскович при этом отметил, имея в виду городские власти -«город молчит».

«Уважаемые жители города Пскова! Люди часто обращаются с различными просьбами, значительное количество которых касается благоустройства и уборки города. Вот один из примеров», - отметил Михаил Ведерников

«Свалку, конечно, убрали, - продолжил он. - Но я очень надеюсь, что она здесь не появится снова».

Губернатор призвал псковичей: «Давайте любить, беречь и уважать наш город!».

Отметим, что в Пскове, по оценкам экспертов, пока еще довольно невысокая культура обращения с мусором. И дело не только в организации вывоза ТКО, но и в том, что многие горожане просто не доносят мусор до «конечной точки». Его оставляют на лестничных клетках, у мусоропроводов, окурки, бумажки бросают под ноги. Также можно вспомнить стихийные свалки в лесах у дачных поселках по всей Псковской области.