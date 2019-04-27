Как безопасно провести выходные на даче: не жечь траву и не разводить костры

- Необходимо помнить, что такой способ уборки может быть небезопасен и привести к пожару, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. - Требования пожарной безопасности просты, но почему-то люди их тяжело воспринимают, надеясь, что «у меня такого не случится». Но когда произойдет возгорание, будет уже поздно думать о том, что не было сделано для того, чтобы предотвратить пожар.

С приходом тепла начинается дачный сезон, и большинство людей в выходные дни уезжают на свои дачи и загородные дома, чтобы отдохнуть, заняться уборкой территории и огородом. В первую очередь дачники начинают собирать и сжигать накопившийся за зиму мусор, очищать участки от сухой травы.

Во избежание бед сотрудники МЧС напоминают некоторые правила пожарной безопасности на дачах. Прежде всего, зачастую тушение пожаров осложняется из-за того, что затруднён проезд пожарных автомобилей к местам возгорания. Мало того, что дороги в дачных объединениях узкие, к тому же дачники паркуют по краям дороги свои машины, устанавливают турникеты и шлагбаумы. Поэтому важно, чтобы дороги, проезды, подъезды к домам и пожарным водоёмам были всегда свободными.

Дачные и садоводческие территории:

- должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы, которые надо не сжигать, а собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить;

-не оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны с газом;

-газобаллонные установки должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе пяти метров от входа в дом. Количество баллонов – не более трёх;

-не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

Как обезопасить от огня жилые дома:

-у каждого жилого строения должна быть бочка с водой на весенне-летний период, противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

-окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери находиться в закрытом состоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:

-хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, старую мебель и другие вещи на чердаках;

-производить электро- и газосварочные работы рядом с горючими материалами и не имея под рукой средства пожаротушения;

-курить и пользоваться открытым огнём в сараях и на чердаках, где хранятся горючие материалы. На случай пожара или загорания необходимо иметь в доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель.

Если вы отдыхаете с детьми – следите за их играми и помните, что они любопытны и интересуются всем, что связано с огнём.

Если пожар все же произошел – не теряйтесь! Зовите на помощь соседей. Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», «101» или «112». А сами до приезда профессиональной помощи сообща начинайте спасание людей и тушение возгорания всеми доступными средствами