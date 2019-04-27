Сотрудники автозаправки в Пскове приняли к оплате фальшивую пятитысячную купюру

В финансовом учреждении областного центра 25 апреля была обнаружена и изъята пятитысячная купюра с признаками подделки. По имеющимся сведениям, поступила она в выручке одной из АЗС.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области.

В связи с этим сотрудники полиции напоминают гражданам, что делать, если вы обнаружили фальшивые купюры:

Постарайтесь вспомнить, от кого и когда была получена купюра.

Сразу же обратитесь в полицию, сообщите приметы лица, от кого вы получили деньги. Если вы этого не сделаете и попытаетесь расплатиться этой купюрой, то сами совершите преступление!

Если вы обнаружили подделку в момент ее получения, по возможности примите меры к задержанию лица, которое пытается сбыть фальшивую банкноту - обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку. Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику.

Если вы обнаруживаете фальшивую купюру при пересчёте выручки, ни в коем случае нельзя её сдавать в банк! Необходимо сразу же обратиться в полицию и ожидать прибытия следственно-оперативной группы.