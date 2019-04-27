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Происшествия

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом от огня

27 апреля 2019 года, 10:57

В субботу, 20 апреля, Андрей Минин, заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска по Псковской области, в свой выходной отправился вместе с товарищем на охоту в Островский район.

- Вечером мужчины возвращались обратно по грунтовой дороге, которая шла вдоль поля в окрестностях деревни Рублево, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - И тут они увидели яркие языки пламени.

Андрей Минин в свободное время любит выезжать на охоту
Фото из личного архива Андрея Минина

Пал травы по полю все ближе подбирался к жилому дому. А возле него местные жители пытались подручными средствами противостоять огню.

Андрей и его спутник, оставив автомобиль, бросились на помощь людям. В какой-то момент полицейский заметил, как на дом стало падать загоревшееся сухое дерево. Он успел отвести его в сторону, подперев жердью. Не смотря на бьющую в лицо волну раскалённого воздуха и жара, люди не сдавали своих позиций. Постройку им все-таки удалось отстоять, пожар был потушен.

Подполковник Минин успел отвести от дома падающее горящее дерево
Фото пресс-службы УМВД России по Пскоской области

- Андрею Минину пришлось обратиться к врачу, медики диагностировали ожоги лица и рук второй степени, - заметил сотрудник ведомства. - Хорошо еще, что тогда на нем был охотничий камуфляжный костюм из плотной ткани.

Сейчас подполковник Минин проходит курс лечения. Чувствует себя уже гораздо лучше. Коллеги и знакомые желают Андрею скорейшего выздоровления.

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