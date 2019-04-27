В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом от огня

В субботу, 20 апреля, Андрей Минин, заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска по Псковской области, в свой выходной отправился вместе с товарищем на охоту в Островский район.

- Вечером мужчины возвращались обратно по грунтовой дороге, которая шла вдоль поля в окрестностях деревни Рублево, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - И тут они увидели яркие языки пламени.