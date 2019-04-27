Чтобы помнили: псковские школьники своими глазами увидели, как проходила авария в Чернобыле

Для 10 класса школы №1 имени Леона Поземского военнослужащие Росгвардии провели «Урок мужества», посвящённый Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В 1986 году 26 апреля произошла самая крупная и страшная катастрофа – на Чернобыльской атомной электростанции.

- Офицер Росгвардии рассказал ученикам, что благодаря самопожертвованию ликвидаторов, среди которых были и военнослужащие войск правопорядка, удалось избежать многих человеческих жертв, - рассказал Василий Малюта, сотрудник пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области. - Они обеспечивали эвакуацию населения в районах, заражённых радиацией, участвовали в дезактивации населенных пунктов и дорог, строили бетонное укрытие взорвавшегося реактора.