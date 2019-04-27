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Общество

Чтобы помнили: псковские школьники своими глазами увидели, как проходила авария в Чернобыле

27 апреля 2019 года, 10:13

Для 10 класса школы №1 имени Леона Поземского военнослужащие Росгвардии провели «Урок мужества», посвящённый Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В 1986 году 26 апреля произошла самая крупная и страшная катастрофа – на Чернобыльской атомной электростанции.

- Офицер Росгвардии рассказал ученикам, что благодаря самопожертвованию ликвидаторов, среди которых были и военнослужащие войск правопорядка, удалось избежать многих человеческих жертв, - рассказал Василий Малюта, сотрудник пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области. - Они обеспечивали эвакуацию населения в районах, заражённых радиацией, участвовали в дезактивации населенных пунктов и дорог, строили бетонное укрытие взорвавшегося реактора.

Школьники увидели интервью тех, кто был в Чернобыле и спасал там людей
Фото: пресс-службы управления Росгвардии по Псковской области

Как заметил собеседник, также десятиклассникам показали фильм, где ребята своими глазами смогли увидеть документальную хронику, повествующую о тех трагических событиях. Школьники увидели и услышали интервью самих участников и осознать весь масштаб трагедии, разыгравшейся в городах Припять и Чернобыль.

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