Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Экономика

Михаил Ведерников сообщил о повышении зарплат жителей Псковской области более чем на 8%

27 апреля 2019 года, 09:23

В пятницу, 26 апреля, в администрации области прошла рабочая встреча Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области, и Александра Гуцана, полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе. Во время встречи обсуждалась реализация инициатив президента на территории региона и вопросы социально-экономического развития региона.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона
Фото Сергея Герасимова

Как отчитался глава региона, по итогам 2018 года в Псковской области достигнута положительная динамика по экономическим показателям. Например, зафиксирован рост производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличение объема инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли, более чем на 8% повысилась реальная заработная плата и сократилось число безработных.

- По сравнению с 2017 годом показатель общей смертности населения снизился более чем на 3%, а по сравнению с 2012 годом — на 14%, - отметил Михаил Ведерников. - Кроме того, в прошлом году был достигнут исторический минимум по показателю младенческой смертности. Также выросла продолжительности жизни, сейчас она составляет около 70 лет.

Губернатор также рассказал о новой программе «Псковский гектар», которую псковские власти прорабатывают для улучшения уровня жизни и привлечения новых специалистов в регион. Теперь любой желающий сможет получить бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, и использовать их для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства.

В свою очередь, Александр Гуцан обратил особое внимание на необходимость безусловного выполнения поручений и указаний Главы государства на территории Псковской области, и подчеркнул необходимость выполнение региональных проектов в рамках реализации «майского» указа президента. Также полномочный представитель указал на необходимость принятия дополнительных мер по стабилизации пожароопасной ситуации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Промышленность
25 апреля 11:17

Защита от дурака

Обозреватель «Псковской правды» заглянул в Омске в будущее Пскова

Экономика
22 апреля 15:15

Отходы как богатство

Финны готовы закупать у псковичей отработанное масло, если его будет много – построят завод

Экономика
22 апреля 15:05

Без этого никуда

#iPSKOV поможет бизнесу эффективно продвигать товары и услуги в интернете