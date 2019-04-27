Михаил Ведерников сообщил о повышении зарплат жителей Псковской области более чем на 8%

В пятницу, 26 апреля, в администрации области прошла рабочая встреча Михаила Ведерникова, губернатора Псковской области, и Александра Гуцана, полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе. Во время встречи обсуждалась реализация инициатив президента на территории региона и вопросы социально-экономического развития региона.

Как отчитался глава региона, по итогам 2018 года в Псковской области достигнута положительная динамика по экономическим показателям. Например, зафиксирован рост производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличение объема инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли, более чем на 8% повысилась реальная заработная плата и сократилось число безработных.

- По сравнению с 2017 годом показатель общей смертности населения снизился более чем на 3%, а по сравнению с 2012 годом — на 14%, - отметил Михаил Ведерников. - Кроме того, в прошлом году был достигнут исторический минимум по показателю младенческой смертности. Также выросла продолжительности жизни, сейчас она составляет около 70 лет.

Губернатор также рассказал о новой программе «Псковский гектар», которую псковские власти прорабатывают для улучшения уровня жизни и привлечения новых специалистов в регион. Теперь любой желающий сможет получить бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, и использовать их для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства.

В свою очередь, Александр Гуцан обратил особое внимание на необходимость безусловного выполнения поручений и указаний Главы государства на территории Псковской области, и подчеркнул необходимость выполнение региональных проектов в рамках реализации «майского» указа президента. Также полномочный представитель указал на необходимость принятия дополнительных мер по стабилизации пожароопасной ситуации.