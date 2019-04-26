Анатолий Копосов: Если бы не героизм ликвидаторов, последствия Чернобыля могли быть ещё страшнее

В Пскове прошёл митинг в память о жертвах чернобыльской аварии, участниками которой стали вице-спикер областного Собрания депутатов Анатолий Копосов и заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Пётр Алексеенко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Сквере павших бойцов у памятного знака «Псковичам – жертвам Чернобыля» собрались ликвидаторы аварии, родные и близкие погибших «чернобыльцев», представители администрации области, Псковской городской Думы, областного Управления МЧС.
Псковичи почтили память жертв чернобыльской катастрофы.
Фото пресс-службы регионального парламента.
Чернобыльская авария стала самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Эта трагедия поражает количеством жертв, объёмом разрушений и негативных воздействий на окружающую среду. Но последствия Чернобыля могли быть ещё страшнее, если бы не истинное мужество и героизм ликвидаторов этой аварии – в общей сложности их было более 600 тысяч человек. Этот подвиг никогда не будет забыт
Анатолий Копосов,
вице-спикер областного Собрания депутатов
Мы приходили, и будем приходить на это место каждый год. Память о тех событиях всегда с нами.
Михаил Кошурников,
председатель областной общественной организации «Союз «Чернобыль»
Участники митинга почтили память жертв чернобыльской катастрофы минутой молчания и возложили к памятному знаку гирлянду славы и цветы.