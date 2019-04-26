Анатолий Копосов: Если бы не героизм ликвидаторов, последствия Чернобыля могли быть ещё страшнее

Чернобыльская авария стала самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Эта трагедия поражает количеством жертв, объёмом разрушений и негативных воздействий на окружающую среду. Но последствия Чернобыля могли быть ещё страшнее, если бы не истинное мужество и героизм ликвидаторов этой аварии – в общей сложности их было более 600 тысяч человек. Этот подвиг никогда не будет забыт