Сергей Савин: Мы давно и с большим уважением наблюдаем за Эстафетой «Псковской правды»

На участие в легкоатлетической Эстафете на призы газеты «Псковская правда» заявилась команда Отделения по Псковской области Северо-Западного Главного управления Центрального банка России.

В этом году мы будем участвовать в Эстафете впервые. Мы давно и с большим уважением наблюдаем за этим замечательным спортивным праздником. В этот раз, по инициативе коллег, было принято решение выставить на Эстафету и свою команду. Попробуем силы, оценим соперников и сделаем выводы на будущее. Наше Отделение достаточно часто принимает участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях, совсем недавно сотрудники выполняли нормы ГТО. Сейчас мы активно занимаемся организацией и подготовкой к проведению традиционной Псковской Международной парусной регаты, уже 16-ой по счету. В этом году у нее особый Ганзейский статус. Поэтому здоровый образ жизни и спортивный настрой – знакомые понятия для сотрудников Отделения Псков.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».