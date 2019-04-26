Автосалон №1 официальный дилер KIA в Пскове поддержал Эстафету в честь Победы

Автосалон №1 – официальный дилер KIA в Пскове стал официальным партнером легкоатлетической Эстафеты , посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Дилерский центр работает ежедневно с 9 до 20 часов в Пскове на улице Леона Поземского в доме №114.

Каждый обратившийся в Автосалон №1 клиент может рассчитывать на профессиональную помощь в решении любого интересующего вас вопроса.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».