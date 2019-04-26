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Эстафета «Псковской правды»

Автосалон №1 официальный дилер KIA в Пскове поддержал Эстафету в честь Победы

26 апреля 2019 года, 15:07

Автосалон №1 – официальный дилер KIA в Пскове стал официальным партнером легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Автосалон №1 – официальный дилер KIA в Пскове – современный автоцентр, соответствующий всем стандартам автомобильной марки KIA. Широкий выбор автомобилей в наличии и под заказ. 

Квалифицированные специалисты отдела продаж, доступные кредитные программы и выгодные специальные предложения. Сервисное обслуживание высокого уровня. Опытный персонал обеспечит качественный и своевременный ремонт Вашего автомобиля.

Каждый обратившийся в Автосалон №1 клиент может рассчитывать на профессиональную помощь в решении любого интересующего вас вопроса.

Дилерский центр работает ежедневно с 9 до 20 часов в Пскове на улице Леона Поземского в доме №114.

Телефон: (8112)500-100.

Официальный сайт.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

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