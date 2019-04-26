Каждый третий ребёнок в Псковской области получал в интернете интимные предложения от незнакомцев

Школа и дом – это два места, где современные дети проводят больше всего места. Однако, даже дома дети зачастую не чувствуют себя в безопасности. Об этом на пресс-конференции сегодня, 26 апреля, рассказала Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Каждый раз на встречах с несовершеннолетними, если я задаю вопрос, были ли в ваш адрес сделаны предложения в социальных сетях, которые противоречат вашим внутренним убеждениям, то две трети детей поднимают руку. Это предложения интимного и суицидального характера, предложения вступить в деструктивные группы, аморальные и тому подобное.

По словам собеседника, чаще всего дети уходят в социальные сети из-за непонимания с родителями. Там легко можно найти группу, в которой ты будешь интересен, найти человека, который будет тебя поддерживать.

- Хочу обратить особое внимание родителей: дети отмечают, что чаще всего сталкиваются дома с такими проблемами, как непонимание, конфликтные ситуации между родителями, и завышенные требования и завышенная планка родителей по отношению к ребёнку. Требования, с которыми он не может справить.

Между тем, в школе детям прежде всего доставляет дискомфорт - неуспеваемость, непонимание, невозможность самореализоваться, конфликты между детьми и между ребёнком и учителем.

- Получается такая ситуация: дома ребёнок чувствует непонимание со стороны родителей, которые интересуются лишь оценками, а не тем, какие у него есть переживания и проблемы. А в школе – опять неуспеваемость, идёт взаимосвязь между вопросами об оценках дома и неуспеваемостью в школе.

Как подчеркнула Наталия Соколова, подростки в такой ситуации видят только один выход – уйти. И ребёнок уходит в себя, либо из дома, либо в социальные сети.