Псковичи увидели военную технику сирийских террористов и отведали солдатской каши

На привокзальной площади в Пскове в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом» проходит концерт, работает мобильный пункт отбора на военную службу и военно-полевая кухня, где все желающие могут угоститься солдатской кашей, передает корреспондент «Псковской правды».

Напомним, сегодня на железнодорожный вокзал Пскова прибыл поезд с захваченным в Сирийской Арабской Республике вооружением. Выход на перрон, где стоит эшелон с экспозицией доступен всем.

Поезд пробудет в Пскове до 14.45, после чего отправится в Великие Луки.

В рамках акции в Пскове выступил полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, который рассказал о символичном совпадении. Дело в том, что Псков стал 60-м городом, куда прибыл поезд с трофейной техникой.