Псковские подростки больше всего боятся угрозы терроризма, мошенников и бродячих собак

В пятницу, 26 апреля, в Пскове прошла пресс-конференция с Наталией Соколовой, уполномоченному по правам ребенка в Псковской области. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», были подняты темы безопасности и рисков детей, суицида, буллинга и многих других проблем, с которыми сталкивается подросток в современном мире.

Мы проводили социологическое исследование с несовершеннолетними и задавали им ряд вопросов. Например, что для вас является риском, где вы чувствуете себя в безопасности и небезопасности? Среди рисков сегодняшнего дня дети 12-16 лет на первом месте выделяют угрозы терроризма. Так на подростках сказывается информирование через соцсети и телевизор.

На втором месте страхов у подростков находятся мошенники и то, что с ними может произойти на улице, например, завладение имуществом ребенка.

- Среди угроз дети также отмечают наркоманов, педофилов и бродячих собак, - заметила Наталия Викторовна. – А вот на вопрос, где дети себя чувствуют в безопасности, подростки ответили примерно одинаково: самые безопасные места – это дом, детский сад и больница, школа.

По словам детского омбудсмена, улицу дети отмечают как опасное место, где с ними могут случиться неприятности. Кстати, что примечательно, многие подростки также назвали опасным местом и Интернет. Если такие серьёзные угрозы дети понимают и осознают, то задача родителей и взрослых - понять, как эти опасности либо минимизировать, либо полностью убрать из жизни ребёнка.