О развитии спортивной инфраструктуры расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

В понедельник, 29 апреля, в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, гостем которой станет председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.
В понедельник, 29 апреля, в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция, гостем которой станет председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.
Начало в 10.00.
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