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Эстафета «Псковской правды»

К Эстафете «Псковской правды» присоединились педагоги самой новой школы города

26 апреля 2019 года, 11:40

Идея собрать команду из учителей Псковской инженерно-лингвистической гимназии пришла в голову учительнице начальных классов Полине Кушнир.

- Я всего второй год работаю в школе, - рассказывает она. – До этого училась в Псковском университете и там мы каждый год участвовали в этой майской Эстафете.

Полина говорит, что хотела предложить коллегам бежать еще в прошлом году, но было уже слишком поздно. Зато в этом все сделали вовремя: и команду собрали, и заявку на регистрацию подали.

- Знаете, собрать команду оказалось не так уж и сложно, у нас много активных людей, - говорит Полина. - Есть среди нас и учитель физкультуры, и физики, и информатики, - говорит Полина. – Почти все занимаются спортом, ходят в спортивный зал.

Приём заявок продлится до 29 апреля.
Фото Андрея Степанова.
В планах у команды провести хотя бы одну тренировку: побегать на время, научиться правильно передавать эстафетную палочку.

- А уж получится у нас или нет, не могу сказать, - смеется капитан.

Отметим, что команда школьников из ПИЛГ в прошлом году заняла 3 место в забеге сборных школ.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

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