К Эстафете «Псковской правды» присоединились педагоги самой новой школы города

Идея собрать команду из учителей Псковской инженерно-лингвистической гимназии пришла в голову учительнице начальных классов Полине Кушнир.

- Я всего второй год работаю в школе, - рассказывает она. – До этого училась в Псковском университете и там мы каждый год участвовали в этой майской Эстафете.

Полина говорит, что хотела предложить коллегам бежать еще в прошлом году, но было уже слишком поздно. Зато в этом все сделали вовремя: и команду собрали, и заявку на регистрацию подали.

- Знаете, собрать команду оказалось не так уж и сложно, у нас много активных людей, - говорит Полина. - Есть среди нас и учитель физкультуры, и физики, и информатики, - говорит Полина. – Почти все занимаются спортом, ходят в спортивный зал.