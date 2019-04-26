К Эстафете «Псковской правды» присоединились педагоги самой новой школы города

Идея собрать команду из учителей Псковской инженерно-лингвистической гимназии пришла в голову учительнице начальных классов Полине Кушнир.
- Я всего второй год работаю в школе, - рассказывает она. – До этого училась в Псковском университете и там мы каждый год участвовали в этой майской Эстафете.
Полина говорит, что хотела предложить коллегам бежать еще в прошлом году, но было уже слишком поздно. Зато в этом все сделали вовремя: и команду собрали, и заявку на регистрацию подали.
- Знаете, собрать команду оказалось не так уж и сложно, у нас много активных людей, - говорит Полина. - Есть среди нас и учитель физкультуры, и физики, и информатики, - говорит Полина. – Почти все занимаются спортом, ходят в спортивный зал.
В планах у команды провести хотя бы одну тренировку: побегать на время, научиться правильно передавать эстафетную палочку.
- А уж получится у нас или нет, не могу сказать, - смеется капитан.
Отметим, что команда школьников из ПИЛГ в прошлом году заняла 3 место в забеге сборных школ.
Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.
Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».