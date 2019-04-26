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Общество

Ушел из жизни заведующий кафедрой географии ПсковГУ Александр Слинчак

26 апреля 2019 года, 11:37

Не стало заведующего кафедрой географии Псковского государственного университета, кандидата географических наук, доцента Александра Слинчака. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

Александр Слинчак - почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Фото ПсковГУ.
Прощание с Александром Ивановичем состоится в понедельник, 29 апреля, в 10:30 в церкви Михаила и Гавриила Архангелов (Псков, улица Советская, дом 18).

Александр Слинчак в 1975 году окончил естественно-географический факультет Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова по специальности «география-биология»; квалификация - учитель географии и биологии. В 1981 году он окончил аспирантуру при РГПИ имени А. И. Герцена по специальности «Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов».

Он преподавал физическую географию и ландшафты материков и океанов, геоэкологию, климатологию с основами метеорологии, геофизику ландшафтов, геоэкологические проблемы природопользования, социальную экологию (взаимодействие общества и природы), устойчивое развитие Балтийского региона и экологический туризм.

С 1975 года работал на кафедре географии ПсковГУ (ранее ПГПИ, ПГПУ) на преподавательских должностях (ассистент, стартший преподаватель, доцент). С 1989 по 1995 год работал деканом естественно-географического факультета, с 1994 года – заведующий кафедрой географии. Председатель Псковского регионального отделения Русского географического общества (с 1988 года).

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