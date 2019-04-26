Сбербанк внедряет в псковские школы инновационные технологии

Сбербанк запускает в Псковском гуманитарном лицее проект «Школьная карта». Как передает корреспондент Псковской правды, с инновационной технологией учащихся школы познакомили в рамках мероприятия по безопасности. Помимо школьников и педагогов на нем присутствовали представители администрации города и Псковского отделения ПАО Сбербанк.
В рамках проекта «Школьная карта» каждый ученик получает персональный идентификатор – пластиковую карточку, которая одновременно и является и пропуском в школу, и электронным кошельком, с помощью которого можно расплатиться в буфете школы. Родители могут пополнить счет ребенка с помощью Сбербанк Онлайн, мобильного приложения, в банкоматах и терминалах, еще можно подключить Автоплатеж. Деньги зачисляются на счет в режиме онлайн и без комиссии.
«Школьная карта» используется, как пропуск в учебное заведение.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
В учебном заведении уже установлены считывающие терминалы, позволяющие пройти внутрь здания только тем, кто приложит к ним идентификационный документ.
«Школьную карту» можно использовать для покупок в буфете.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
Глава администрации Пскова Александр Братчиков поблагодарил учителей за то, что дети знают, как безопасно вести себя в обществе, и отметил, что с помощью новой системы удастся не допускать в школу посторонних. Также выразил слова благодарности Сбербанку в лице управляющего псковским отделением Анны Тарасенко за реализацию проекта «Школьная карта».
- Это хороший пример государственного и частного партнерства. Сбербанк выделил средства и на безвозмездной основе предоставил оборудование, которое здесь установлено, - отметил глава администрации.
Для удобства «школьную карту» можно носить на шнурке на шее.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
В свою очередь управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко сообщила ребятам, что теперь у них, как у их родителей, есть своя персональная карта:
- Теперь у каждого из вас есть карточка, которой вы сами сможете расплачиваться в буфете. Вы стали взрослыми. К этому нужно ответственно относиться. Карту надо беречь, ее нельзя терять, потому что это ваш личный кошелек. Кроме того, это еще и пропуск в школу, - сказала Анна Тарасенко.
Опыт использования «школьной карты» собираются распространить на все псковские школы.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
Отметим, что проект «Школьная карта» уже реализован на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии. В дальнейшем планируется распространить этот опыт на все псковские школы.