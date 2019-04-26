Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Сбербанк внедряет в псковские школы инновационные технологии

26 апреля 2019 года, 11:13

Сбербанк запускает в Псковском гуманитарном лицее проект «Школьная карта». Как передает корреспондент Псковской правды, с инновационной технологией учащихся школы познакомили в рамках мероприятия по безопасности. Помимо школьников и педагогов на нем присутствовали представители администрации города и Псковского отделения ПАО Сбербанк.

«Школьная карта» используется, как пропуск в учебное заведение.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
В рамках проекта «Школьная карта» каждый ученик получает персональный идентификатор – пластиковую карточку, которая одновременно и является и пропуском в школу, и электронным кошельком, с помощью которого можно расплатиться в буфете школы. Родители могут пополнить счет ребенка с помощью Сбербанк Онлайн, мобильного приложения, в банкоматах и терминалах, еще можно подключить Автоплатеж. Деньги зачисляются на счет в режиме онлайн и без комиссии.

«Школьную карту» можно использовать для покупок в буфете.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
В учебном заведении уже установлены считывающие терминалы, позволяющие пройти внутрь здания только тем, кто приложит к ним идентификационный документ.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поблагодарил учителей за то, что дети знают, как безопасно вести себя в обществе, и отметил, что с помощью новой системы удастся не допускать в школу посторонних. Также выразил слова благодарности Сбербанку в лице управляющего псковским отделением Анны Тарасенко за реализацию проекта «Школьная карта».

Для удобства «школьную карту» можно носить на шнурке на шее.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
- Это хороший пример государственного и частного партнерства. Сбербанк выделил средства и на безвозмездной основе предоставил оборудование, которое здесь установлено, - отметил глава администрации.

В свою очередь управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко сообщила ребятам, что теперь у них, как у их родителей, есть своя персональная карта:

Опыт использования «школьной карты» собираются распространить на все псковские школы.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
- Теперь у каждого из вас есть карточка, которой вы сами сможете расплачиваться в буфете. Вы стали взрослыми. К этому нужно ответственно относиться. Карту надо беречь, ее нельзя терять, потому что это ваш личный кошелек. Кроме того, это еще и пропуск в школу, - сказала Анна Тарасенко.

Отметим, что проект «Школьная карта» уже реализован на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии. В дальнейшем планируется распространить этот опыт на все псковские школы.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы