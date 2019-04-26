Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Ожоги второй степени получил псковский полицейский, спасая чужой дом от пожара (ФОТО)

26 апреля 2019 года, 10:04

Замначальника отдела Управления уголовного розыска областного УМВД подполковник полиции Андрей Минин получил ожоги, спасая чужой дом от пожара. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Коллеги желают Андрею скорейшего выздоровления.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
20 апреля вместе с товарищем Андрей возвращался домой с охоты. В окрестностях островской деревни Рублёво они заметили, как к жилому дому подбирается пал травы. Полицейские с его спутником бросились на помощь.

Минин увидел, как на жилище стало падать загоревшееся сухое дерево. Мужчина не растерялся и отвел дерево в сторону от дома, подперев его бревном. В этот момент в лицо полицейского ударила волна раскалённого воздуха.

Андрей Минин из тех людей, которые мимо чужой беды никогда не пройдут.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Постройку удалось спасти. Позже медики диагностировали у Андрея ожоги лица и рук второй степени. От большей беды мужчину спасло то, что он был одет в охотничий камуфляжный костюм из плотной ткани.

В настоящий момент подполковник Минин проходит курс лечения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Весенние палы травы
В Псковской области из-за сухой погоды и большого количества палов травы в введён особый противопожарный режим.
Пришлось побегать
В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы
Сухая весна
Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы
Псковский губернатор призвал жителей спасти область от огня
Ольга Слепиковская: Вдыхание угольной пыли сгоревшей травы провоцирует сужение бронхов

Посмотреть весь сюжет

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы