Ожоги второй степени получил псковский полицейский, спасая чужой дом от пожара (ФОТО)

Замначальника отдела Управления уголовного розыска областного УМВД подполковник полиции Андрей Минин получил ожоги, спасая чужой дом от пожара. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

20 апреля вместе с товарищем Андрей возвращался домой с охоты. В окрестностях островской деревни Рублёво они заметили, как к жилому дому подбирается пал травы. Полицейские с его спутником бросились на помощь.

Минин увидел, как на жилище стало падать загоревшееся сухое дерево. Мужчина не растерялся и отвел дерево в сторону от дома, подперев его бревном. В этот момент в лицо полицейского ударила волна раскалённого воздуха.