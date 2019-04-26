Победители семейного забега вновь выйдут на старт Эстафеты «Псковской правды»

В прошлом году семейный забег на Эстафете «Псковской правды» выиграла семья Диденко. В этот раз они вновь подали заявку на участие. Глава семьи Евгений Диденко утверждает, что основная причина участия в Эстафете в прошлом году - тяга к победе.
В прошлом году семейный забег на Эстафете «Псковской правды» выиграла семья Диденко. В этот раз они вновь подали заявку на участие. Глава семьи Евгений Диденко утверждает, что основная причина участия в Эстафете в прошлом году - тяга к победе.
В спортивных соревнованиях семья Диденко принимает участие с 1998 года.
- Бегаем почти каждый год, с небольшими перерывами, - рассказывает Евгений.
В команде семьи три человека, Евгений, его жена Екатерина и их восьмилетний сын Павел.
В этом году семья верит в то, что опять займет первое место.
- И верим, и ждем. Ну, и надеемся на победу конечно, - делится Евгений.
Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.
Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальные партнеры:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Автосалон №1 - Официальный дилер KIA
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
Клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»