Победители семейного забега вновь выйдут на старт Эстафеты «Псковской правды»

В прошлом году семейный забег на Эстафете «Псковской правды» выиграла семья Диденко. В этот раз они вновь подали заявку на участие. Глава семьи Евгений Диденко утверждает, что основная причина участия в Эстафете в прошлом году - тяга к победе.

- Главное было победить, - говорит капитан команды. - Мы и готовились, и надеялись победить, и эмоции от победы были положительные. В спортивных соревнованиях семья Диденко принимает участие с 1998 года. - Бегаем почти каждый год, с небольшими перерывами, - рассказывает Евгений. В команде семьи три человека, Евгений, его жена Екатерина и их восьмилетний сын Павел. В этом году семья верит в то, что опять займет первое место. - И верим, и ждем. Ну, и надеемся на победу конечно, - делится Евгений.