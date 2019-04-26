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Эстафета «Псковской правды»

Победители семейного забега вновь выйдут на старт Эстафеты «Псковской правды»

26 апреля 2019 года, 09:24

В прошлом году семейный забег на Эстафете «Псковской правды» выиграла семья Диденко. В этот раз они вновь подали заявку на участие. Глава семьи Евгений Диденко утверждает, что основная причина участия в Эстафете в прошлом году - тяга к победе.

- Главное было победить, - говорит капитан команды. - Мы и готовились, и надеялись победить, и эмоции от победы были положительные.

В спортивных соревнованиях семья Диденко принимает участие с 1998 года.

- Бегаем почти каждый год, с небольшими перерывами, - рассказывает Евгений.

В команде семьи три человека, Евгений, его жена Екатерина и их восьмилетний сын Павел.

В этом году семья верит в то, что опять займет первое место.

- И верим, и ждем. Ну, и надеемся на победу конечно, - делится Евгений.

В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок.
Фото Андрея Степанова.
Составить им конкуренцию может любая семья в составе папы, мамы и ребенка не старше 11 лет. Эстафета пройдет 7 мая на центральных улицах Пскова, старт первого забега в 15:00. Семейным командам предстоит преодолеть 400 метров. Половину дистанции бежит папа, оставшуюся часть поровну делят мама и ребенок. Самый младший член команды может преодолеть дистанцию с помощью родителей.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

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Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

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