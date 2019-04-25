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Общество

Самые стильные команды на «Маленьком чемпионе» в Пскове получат подарки

25 апреля 2019 года, 16:10

Для участников забегов на празднике «Маленький чемпион – 2019» с единым «командным стилем» организаторы приготовили подарки. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции «Комсомольской правды – Псков».

Общий стиль в одежде, кричалки, стихотворения, гимн в поддержку маленького участникам – всё это будет оценивать жюри, в составе которого войдут сотрудники псковской «Комсомолки». Команда может выбрать любой образ или тему. Болельщиками могут стать ваши бабушки, дедушки, друзья и подруги.

Напомним, семейный праздник «Маленький чемпион – 2019» пройдёт в Пскове с спорткомплексе «Олимп» 19 мая. Главным событием станут забеги малышей от шести месяцев до двух лет.

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