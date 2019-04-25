Сергей Елизаров: Нашей миссией было понять, как функционирует производство в Омске

- Если на будущем производстве под Псковом также будут соблюдаться все необходимые санитарные требования, если будут проводиться плановые проверки, то это будет благо для нашей области , - такое мнение высказал член ОНФ Сергей Елизаров по итогам посещения омского предприятия группы компаний «Титан»

По его словам, будущее строительство «Титан-Полимера» в Псковской области очень обеспокоило людей.

- Наши жители боятся и переживают, что с приходом завода экологическая ситуация будет нарушена. Поэтому наша миссия - понять, как функционирует подобное производство, насколько серьезно руководство относится к экологической безопасности. Мы получили много развернутых ответов на наши вопросы, и мы обязательно эту информацию систематизируем и донесем до наших жителей, - пообещал Сергей Елизаров.

Он также отметил, что сотрудники предприятия – это высококвалифицированные кадры, они действительно понимают свое дело и разбираются в нем.

- Если на будущем производстве под Псковом также будут соблюдаться все необходимые санитарные требования, если будут проводиться плановые проверки, то это будет благо для нашей области. Нас приняли открыто, люди доброжелательны. Мы надеемся, что слова не разнятся с делом. Убедили ли меня доводы об экологичности предприятия? Скорее да, чем нет. Здесь высокотехнологичное производство, станки европейского качества. Это вселяет надежду, - сказал Сергей Елизаров.

О том, что показали псковичам на предприятии группы компаний «Титан» в Омске читайте в статье «Защита от дурака».