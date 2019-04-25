Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Экономика

Сергей Елизаров: Нашей миссией было понять, как функционирует производство в Омске

25 апреля 2019 года, 15:49

- Если на будущем производстве под Псковом также будут соблюдаться все необходимые санитарные требования, если будут проводиться плановые проверки, то это будет благо для нашей области , - такое мнение высказал член ОНФ Сергей Елизаров по итогам посещения омского предприятия группы компаний «Титан»

По его словам, будущее строительство «Титан-Полимера» в Псковской области очень обеспокоило людей.

- Наши жители боятся и переживают, что с приходом завода экологическая ситуация будет нарушена. Поэтому наша миссия - понять, как функционирует подобное производство, насколько серьезно руководство относится к экологической безопасности. Мы получили много развернутых ответов на наши вопросы, и мы обязательно эту информацию систематизируем и донесем до наших жителей, - пообещал Сергей Елизаров.

Он также отметил, что сотрудники предприятия – это высококвалифицированные кадры, они действительно понимают свое дело и разбираются в нем.

- Если на будущем производстве под Псковом также будут соблюдаться все необходимые санитарные требования, если будут проводиться плановые проверки, то это будет благо для нашей области. Нас приняли открыто, люди доброжелательны. Мы надеемся, что слова не разнятся с делом. Убедили ли меня доводы об экологичности предприятия? Скорее да, чем нет. Здесь высокотехнологичное производство, станки европейского качества. Это вселяет надежду, - сказал Сергей Елизаров. 

О том, что показали псковичам на предприятии группы компаний «Титан» в Омске читайте в статье «Защита от дурака».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Проект завода «Титан-Полимера» под Псковом
Группа компаний «Титан» планирует построить завод полимеров в Псковской области

Экономика / Промышленность
25 апреля 11:17

Защита от дурака

Обозреватель «Псковской правды» заглянул в Омске в будущее Пскова

Экономика
22 апреля 15:15

Отходы как богатство

Финны готовы закупать у псковичей отработанное масло, если его будет много – построят завод

Экономика
22 апреля 15:05

Без этого никуда

#iPSKOV поможет бизнесу эффективно продвигать товары и услуги в интернете