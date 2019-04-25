Глава Тямшанской волости: От увиденного на душе стало спокойнее

- Меня поразило внимательное отношение руководства завода к технике безопасности, - рассказала по итогам посещения омского предприятия группы компаний «Титан» Глава Тямшанской волости Псковского района Нина Николаева.

По ее словам, на таком большом химическом заводе она побывала впервые.

-На «экскурсию» мы пошли экипированные – в спецодежде, в касках. Посмотрели, что в каждом цехе, в каждом отделении есть уголок безопасности, много информации по безопасности труда, - рассказала она.

Также главе волости понравились лаборатории – аналитическая и лаборатория готовой продукции.

- Поразило то, что они даже остатки после анализов не выбрасывают, а отправляют на вторичную переработку. Видно, что люди любят свою работу и ценят ее. От увиденного на душе стало спокойнее, - отметила Нина Николаева.

О том, что показали псковичам на предприятии группы компаний «Титан» в Омске читайте в статье «Защита от дурака».