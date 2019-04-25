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Экономика

Глава Логозовской волости: Хотелось бы, чтобы и наш Псков имел такое хорошее производство

25 апреля 2019 года, 15:35

Хотелось бы, чтобы и наш Псков имел такое хорошее производство, - отметила по итогам посещения омского предприятия группы компаний «Титан» глава Логозовской волости Псковского района Любовь Фильчагина.

По ее словам, показанный псковской делегации завод «Полиом» - это высокотехнологичное химическое предприятие.

- Мне понравилось то, что здесь работают достаточно профессиональные люди, и важно, что выполняются все предписанные по этой технологии мероприятия. От знакомства с предприятием остались хорошие впечатления, - отметила Любовь Фильчагина.

О том, что показали псковичам на предприятии группы компаний «Титан» в Омске читайте в статье «Защита от дурака».

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