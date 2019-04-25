Александр Румянцев: Завод в «Моглино» нужно строить, но при соблюдении всех требований

- Считаю, что у нас в «Моглино» производство ПЭТФ нужно обязательно организовывать, но при соблюдении всех жестких требований экологического и природоохранного законодательств, - такой вывод сделал по итогам посещения омского предприятия группы компаний «Титан» заведующий кафедрой химии ПсковГУ, кандидат химических наук Александр Румянцев

Александр Румянцев отметил, что негативных отзывов о строительстве завода в интернете не читал:

- Никаким общественникам верить никогда не буду. Они не всегда профессиональны, - заметил он.

По его словам, завод произвел благоприятное впечатление: современные технологии, много молодежи работает.

- Чувствуется, что на предприятии соблюдают строгий порядок. Хотя никто не может быть застрахован от каких-то неожиданностей, но даже в этом случае технологический процесс предусматривает блокировку. Меня убедили доводы об экологичности производства.

О том, что показали псковичам на предприятии группы компаний «Титан» в Омске читайте в статье «Защита от дурака».