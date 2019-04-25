Первенство России по ММА в Великих Луках будут транслировать на YouTube

С 27 по 28 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе Великих Лук «Стрелец» (улица Ботвина, дом 4) пройдёт первенство России по смешанному боевому единоборству ММА. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по спорту.

Почетным гостем первенства станет чемпион лиги АСВ и АСА по смешанному боевому единоборству ММА Рустам Керимов.

Соревнования начнутся 27 апреля в 11.00. Торжественно открытие состоится в этот же день в 12.00. Финалы соревнований и награждение призёров запланировано на 28 апреля 13.00.

По итогам этого соревнований будут сформированы молодежные сборные команды России, которые примут участие в первенствах мира и Европы.

Онлайн-трансляцию соревнований можно будет посмотреть на канале YouTube «Псковский спорт ТВ» 27 и 28 апреля.