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Спорт

Первенство России по ММА в Великих Луках будут транслировать на YouTube

25 апреля 2019 года, 14:51

С 27 по 28 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе Великих Лук «Стрелец» (улица Ботвина, дом 4) пройдёт первенство России по смешанному боевому единоборству ММА. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по спорту.

Почетным гостем первенства станет чемпион лиги АСВ и АСА по смешанному боевому единоборству ММА Рустам Керимов.

Соревнования начнутся 27 апреля в 11.00. Торжественно открытие состоится в этот же день в 12.00. Финалы соревнований и награждение призёров запланировано на 28 апреля 13.00.

По итогам этого соревнований будут сформированы молодежные сборные команды России, которые примут участие в первенствах мира и Европы.

Онлайн-трансляцию соревнований можно будет посмотреть на канале YouTube «Псковский спорт ТВ» 27 и 28 апреля.

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