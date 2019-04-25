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Общество

После ремонта постояльцы смогут вернуться обратно в Церковищенский дом-интернат

25 апреля 2019 года, 13:41

В Усвятском районе отремонтируют кровлю дома-интерната в деревне Адамово. Как пишет Псковское агентство информации, об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Михаила Ведерникова в район.

Из-за пожара, который произошёл 22 марта, все постояльцы были перевезены в другое учреждение в Великие Луки.

Глава региона поинтересовался у директора дома-интерната, хотят ли подопечные вернуться обратно в Адамово. Директор ответила, что они очень хотят, ведь жили здесь «семьей».

Михаил Ведерников спросил, как организовано водоснабжение дома-интерната. Ему рассказали, что имеется только колодец и количества воды, которое он дает, не хватает. Губернатор заверил, что отправит на объект специалистов, которые попробуют найти здесь скважину.

Глава района Виктор Иващенко при осмотре прилегающей территории сказал, что нужно подсчитать сумму, которая потребуется для ремонта.

На сегодняшний день в Адамово проживает более 50 человек.

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