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Общество

Большое обновление ждёт площадь возле Усвятского центра культуры

25 апреля 2019 года, 13:27

В Усвятском районе благоустроят площадь районного центра культуры, которая расположена на улице Карла Маркса. Как пишет Псковское агентство информации, об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Михаила Ведерникова.

- За благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» уже проголосовали 100 человек, - сказала директор культурного центра Надежда Иванова.

Руководитель учреждения показала главе региона библиотеку, в которой несколько дней назад поменяли окна, отремонтировали актовый зал и спортплощадку, которая находится за культурным центром.

Надежда Иванова поблагодарила Михаила Ведерникова за выделенный автобус. По ее словам, этот транспорт часто используется для гастролей.

Осмотрев Усвятский районный центр культуры, Михаил Ведерников подчеркнул, что ремонт библиотеки будет продолжен, а вопрос с оборудованием будет решен.

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