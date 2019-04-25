Интерактивная площадка «Чтобы помнили» пройдет в Пскове 5 мая

В пятый раз в Пскове ко Дню Победы пройдет интерактивная площадка «Чтобы помнили». Начало мероприятия 5 мая в 14 часов в дендропарке у Мирожского монастыря. Студенты разыграют перед зрителями этюды на тему Великой Отечественной войны.

- К концу, обычно, плачут все зрители, - сказала руководитель общественной организации «Вечевой орден», организатор акции «Чтобы помнили» в Псковской области Ольга Родина, сегодня, 25 апреля в пресс-центре «Псковской правды» на пресс-конференции, посвященной акциям к Дню Победы.