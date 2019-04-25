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Общество

Интерактивная площадка «Чтобы помнили» пройдет в Пскове 5 мая

25 апреля 2019 года, 12:14

В пятый раз в Пскове ко Дню Победы пройдет интерактивная площадка «Чтобы помнили». Начало мероприятия 5 мая в 14 часов в дендропарке у Мирожского монастыря. Студенты разыграют перед зрителями этюды на тему Великой Отечественной войны. 

- К концу, обычно, плачут все зрители, - сказала руководитель общественной организации «Вечевой орден», организатор акции «Чтобы помнили» в Псковской области Ольга Родина, сегодня, 25 апреля в пресс-центре «Псковской правды» на пресс-конференции, посвященной акциям к Дню Победы.

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