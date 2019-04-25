Георгиевскую ленточку больше не будут раздавать всем прохожим

Сегодня, 25 апреля, в Пскове официально стартует акция «Георгиевская ленточка». В Пскове ленточку можно получить в штабе Волонтеров Победы по адресу: улица Конная, дом 2, 2 этаж.

- Мы больше не будем раздавать ленточки на улице всем прохожим, чтобы ленточки не оказались в урне, - сказала руководитель общественной организации «Вечевой орден», организатор акции «Георгиевская ленточка» в Псковской области Ольга Родина, сегодня, 25 апреля в пресс-центре «Псковской правды» на пресс-конференции, посвященной акциям к Дню Победы. - Теперь даже если волонтеры и будут работать на улицах, они будут стоять за столами. А ленточку получат только тот, кто сам к ним подойдет.

Завтра, 26 мая, ленточки будут раздавать на железнодорожном вокзале с 12 до 15 часов.