Псковичей просят не брать на акцию «Бессмертный полк» портреты вождей и флаги

Шествие Бессмертного полка начнется в Пскове 9 мая ориентировочно в 11 часов, сразу по окончании Парада Победы. Место сбора участников акции за центром семьи на площади Ленина. Организаторы просят приходить заблаговременно, в 10.30-10.40. Позже нельзя будет присоединиться к колонне, так как вокруг нее планируется оцепление. Принять участие в акции может любой желающий. Однако организаторы просят не приносить с собой флаги, чтобы не вызвать политических распрей, и оставить дома портреты вождей.

- В прошлые годы я наблюдала портреты Ленина, Сталина, думаю, они не очень уместны на акции, если они не ваши родственники, - сказала руководитель общественной организации "Вечевой орден", организатор акции "Бессмертный полк" в Псковской области Ольга Родина, сегодня, 25 апреля в пресс-центре "Псковской правды" на пресс-конференции, посвященной акциям к Дню Победы.

Маршрут Бессмертного полка в Пскове остался без изменений: от площади Ленина по Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой до Зеленого театра.

Акция «Бессметный полк» пройдет еще в десяти районах области: в Печорах, Порхове, Острове, Палкино, Опочке, Дедовичах, Новоржеве, Невеле, Великих Луках и Псковском районе. Каждому району выделяют по сто бесплатных штендеров.

Вся информация по бесплатным штендерам есть у районных координаторов акции. Их можно найти в администрации вашего района.

В Пскове в штабе Волонтеров победы – на ул.Конной, 2 вам бесплатно помогут отсканировать фото родственника