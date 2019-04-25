Разыскиваются очевидцы ДТП, при котором под Псковом сбили велосипедистов

Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП на 12-м километре трассы Псков – Изборск (граница с Республикой Эстония), в котором пострадали трое велосипедистов. Об этом «псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, 19 апреля около 19.40 70-летний водитель «Опель Астры» сбил четверых велосипедистов, которые двигались в сторону Пскова на тренировку. Трое из которых попали Псковскую областную клиническую больницу. Один из спортсменов получил перелом позвоночника.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, полицейские просят позвонить по телефонам 8(8112) 593-327, 676-872 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, ОМВД России по Псковскому району, кабинет 26.