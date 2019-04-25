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Общество

Инициативы губернатора Псковской области увеличат приток туристов не только из стран Балтии, убеждены эксперты

25 апреля 2019 года, 10:33

Визовые послабления дадут новый импульс в развитии туризма, уверена председатель туриндустрии Псковской области Светлана Баранова. По ее словам, чаще всего люди путешествуют в соседние страны.

Также она отметила увеличение потока туристов в регион с учетом выгодного для них курса евро, однако, стоимость российской визы достаточно ощутима, оформление обходится гостям в сумму от 80 евро.

Трехдневный безвизовый режим, предложенный Михаилом Ведерниковым, привлечет туристов не только из стран Балтии, считает эксперт. По ее мнению, вырученные от туризма средства помогут повысить уровень жизни в регионе.

Кстати, в «Псковская правда» в своём официальном паблике ВКонтакте запустила опрос на тему «Как вы относитесь к безвизу для иностранцев на 72 часа». Принять участие в опросе может любой желающий.

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