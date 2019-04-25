АО «ПЭМЗ» стало генеральным спонсором Эстафеты в честь Дня Победы

Одно из крупнейших предприятий псковской области АО «Псковский электромашиностроительный завод», которое работает уже более 127 лет, стало генеральным спонсором легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

АО «Псковский электромашиностроительный завод» выпускает тяговые и вспомогательные электродвигатели. Тяговые электродвигатели предприятия стоят на 80% всех троллейбусах и трамваях, выпускаемых в СНГ, генераторы стоят почти на всех пассажирских вагонах, на всех карьерных самосвалах БелАЗ, вспомогательные двигатели стоят на всех электровозах и тепловозах в стране, а тахогенераторы стоят на всех крылатых ракетах и станциях радио слежения.

Официальный сайт Псковского электромашиностроительного завода.

Кстати, первая заявка на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».