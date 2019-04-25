Псковский драмтеатр 7 мая приглашает на концерт «Ты помни, никогда не забывай…»

Во вторник, 7 мая, в 15.00 в Псковском театре драмы состоится праздничный благотворительный концерт «Ты помни, никогда не забывай…», посвященный Дню Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре. Организаторами концерта выступают артисты театра.

По словам заслуженного артиста России Сергея Попкова, во время концерта прозвучат фронтовые песни в исполнении вокалистки Александры Терских, которая является выпускницей Петрозаводской консерватории. Аккомпанировать будет концертмейстер Анна Гаранова.

- Для всех нас эта дата наполнена особым смыслом, - подчеркнул Сергей Попков значимость Дня Победы. - Это дань уважения к ныне живущим ветеранам.

Вход на концерт свободный, пригласительные билеты можно получить в кассе Псковского академического театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина.