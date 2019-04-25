Свидетелей смертельного ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель разыскивает псковская полиция

Разыскиваются очевидцы ДТП в Псковской районе, при котором погибла 40-летняя женщина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ЧП произошло 3 февраля около 16.50. 48-летний водитель за рулём «Мерседес Бенц» двигался по дороге Санкт-Петербург – Невель (граница с Республикой Беларусь) в направление города на Неве. На 278-м километре при обгоне автомобиля, двигавшего в попутном направлении, он выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21114».

В результате столкновения пассажирка «ВАЗа» получила травмы не совместимые с жизнью.

Если вам что-либо известно об этом ДТП, полицейские просят позвонить по телефонам 8(8112) 593-327, 676-872 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, ОМВД России по Псковскому району, кабинет 26.