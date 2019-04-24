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Общество

Антон Минаков: Поездка на омский «Полиом» оказалась достаточно продуктивной

24 апреля 2019 года, 17:13

«Поездка на омский «Полиом», несмотря на то, что была короткой, оказалась достаточно продуктивной», - об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.

Депутата порадовали социальные программы, которые реализуются на омском предприятии, большое количество сотрудников и серьезная система страхования.

Делегатам показали, как контролируется экологическая ситуация в регионе и объяснили, что никаких экологических проблем с группой компании «Титан» никогда не возникало.

Напомним, на минувших выходных ЛДПР приняло решение создать в Псковской области независимую открытую комиссию, которая будет следить за процессом строительства завода «Титан-Полимер» в Моглино.

О том, какие выводы сделали остальные участники делегации, читайте на сайте Псковского агентства информации.

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