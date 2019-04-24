«Экопром» вывез мусор с псковских кладбищ после отказа подрядчика

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области вывезла мусор с псковских кладбищ после отказа подрядчика выполнить свои обязательства. Об этом пишет Псковское агентство информации .

Директор компании Сергей Пайст объяснил, что между региональным оператором и УГХ Пскова заключен договор на вывоз отходов с кладбищ, а информация о том, с каких кладбищ и в каком объеме вывозить мусор была передана подрядчику – компании «АСПО-Сервис.

Пару недель Сергею Пайсту стали поступать претензии о некачественной уборке кладбищ, а накануне Пасхи «АСПО-Сервис» и вовсе отказался выполнять свои обязательства. «Экопрому» пришлось самостоятельно вывозить отходы.

Диретор компании считает, что «АСПО-Сервис» перекладывает на плечи регионального оператора проблему вывоза отходов с кладбищ в преддверии Пасхи, тем самым показывая свою безответственность в преддверии праздника.