Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

«Экопром» вывез мусор с псковских кладбищ после отказа подрядчика

24 апреля 2019 года, 16:45

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области вывезла мусор с псковских кладбищ после отказа подрядчика выполнить свои обязательства. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Подрядчик отказался вывозить мусор с кладбищ Пскова в преддверии Пасхи.
Фото Псковского агентства информации.
Директор компании Сергей Пайст объяснил, что между региональным оператором и УГХ Пскова заключен договор на вывоз отходов с кладбищ, а информация о том, с каких кладбищ и в каком объеме вывозить мусор была передана подрядчику – компании «АСПО-Сервис.

Пару недель Сергею Пайсту стали поступать претензии о некачественной уборке кладбищ, а накануне Пасхи «АСПО-Сервис» и вовсе отказался выполнять свои обязательства. «Экопрому» пришлось самостоятельно вывозить отходы.

Диретор компании считает, что «АСПО-Сервис» перекладывает на плечи регионального оператора проблему вывоза отходов с кладбищ в преддверии Пасхи, тем самым показывая свою безответственность в преддверии праздника.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы