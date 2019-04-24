Как псковичи относятся к безвизу для иностранцев на 72 часа – опрос ВКонтакте

Губернатор Михаил Ведерников предлагает сделать Псковскую область доступной для иностранных туристов без визы на 72 часа.

В связи с этим, «Псковская правда» в своём официальном паблике ВКонтакте запустила опрос на тему «Как псковичи относятся к безвизу для иностранцев на 72 часа?». Среди вариантов ответа: «Безусловное благо, покажем свои красоты, ещё и денег заработаем», «Прекрасно, укрепим родственные и дружеские связи, заведем новые», «Не надо нам иностранцев, понаедут шпионы», «Главное, чтобы они домой уехали вовремя» и «Вот когда нам разрешат без визы к ним ездить, тогда и мы подумаем».