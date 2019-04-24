Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Как псковичи относятся к безвизу для иностранцев на 72 часа – опрос ВКонтакте

24 апреля 2019 года, 15:15

Губернатор Михаил Ведерников предлагает сделать Псковскую область доступной для иностранных туристов без визы на 72 часа.

В связи с этим, «Псковская правда» в своём официальном паблике ВКонтакте запустила опрос на тему «Как псковичи относятся к безвизу для иностранцев на 72 часа?». Среди вариантов ответа: «Безусловное благо, покажем свои красоты, ещё и денег заработаем», «Прекрасно, укрепим родственные и дружеские связи, заведем новые», «Не надо нам иностранцев, понаедут шпионы», «Главное, чтобы они домой уехали вовремя» и «Вот когда нам разрешат без визы к ним ездить, тогда и мы подумаем».

Кроме того, пользователи соцсети могут предложить свой вариант ответа в комментариях к опросу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы