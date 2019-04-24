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Общество

Совет законодателей хочет изменить порядок финансирования регионов России

24 апреля 2019 года, 14:40

Комиссия по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, в состав которой входит председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, 24 апреля рассмотрела вопрос по сокращению дифференциации субъектов России по уровню бюджетной обеспеченности. С предложение изменить порядок финансирования субъектов собирается выступить Совет законодателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вопрос о сокращении дифференциации субъектов России по уровню бюджетной обеспеченности обсудят 24 апреля в Таврическом дворце.
Фото пресс-службы областного Собрания депутатов.
По словам Александра Котова, уже третий год в Псковской области прослеживается тенденция к сокращению разницы в бюджетной обеспеченности субъектов, причём дифференциация в социально-экономическом развитии регионов по-прежнему остаётся значительной.

Спикер областного Собрания пояснил, что комиссия по итогам рассмотрения вопроса предложила перевести иные межбюджетные трансферты в форму межбюджетных субсидий.

«Иные межбюджетные трансферты утверждаются уже после принятия федерального бюджета и распределяются в течение года. То есть по факту субъекты на 1 января не имеют информации, на какой объём дополнительных средств они смогут рассчитывать, а главное, не имеют возможности проводить конкурсные процедуры. В результате нередко проведение торгов затягивается, и мы получаем «асфальт в снег», а в отдельных случаях вынуждены возвращать средства в федеральный бюджет», - сказал Александр Котов, добавив, что «такое расходование неэффективно, с учётом острого дефицита».

Если Федеральное собрание прислушается к предложению Совета законодателей, иные межбюджетные трансферты смогут перевести в форму субсидии, благодаря чему финансовые средства будут изначально заложены в федеральный бюджет, субъекты смогут сразу на них рассчитывать и не вносить в течение года поправками в бюджет региона.

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