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Общество

Опубликовано подробное расписание псковских автобусов на Пасху и в День Победы

24 апреля 2019 года, 12:19

Стал известен режим работы общественного транспорта в Пскове и Псковском районе с 27 апреля по 5 мая и с 8 по 12 мая. Об этом «Псковской правды» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

27, 28 апреля и 7 мая будут организованы дополнительные рейсы по маршруту «площадь Ленина - Орлецы» в период с 9.00 до 14.00 с интервалом движения 20 минут. Льготы и месячные проездные недействительны.

27, 28 апреля и 7 мая будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала 10.05, 11.05, 12.20, 13.20. Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

Дополнительно 7 мая (Радоница) организованы рейсы на кладбище «Крестовское» от железнодорожного вокзала – 10.45, 12.50. Рейсы от кладбища – 11.15, 13.20. Льготы и месячные проездные недействительны.

1 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботнего дня.

С 2 по 5 мая и 9 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.

С 6 по 8 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.

САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

С 1 мая вводится летнее расписание движения автобусов по выходным дням;

С 7 мая вводится летнее расписание движения по рабочим дням.

1, 3 и 10 мая движение автобусов будет организовано по расписаниям субботы.

5 и 12 мая движение автобусов будет организовано по расписаниям воскресенья.

7 мая движение автобусов будет организовано по расписаниям вторника.

8 мая движение автобусов будет организовано по расписаниям среды.

2,4,9,11 мая движение автобусов закрыто.

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

С 27 по 29 апреля движение автобусов организовано по действующим дням недели.

30 апреля и 8 мая движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.

6 и 7 мая движение автобусов организовано по действующим дням недели.

1 и 9 мая движение автобусов организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни).

2 мая и с 10 по 12 мая движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья за исключением:

- маршрута № 105 «Псков - Назимово» - 2, 3, 4, 10 и 11 мая – закрыт;

- маршрута № 106 « Псков - Рябово» - 2, 4, 9 и 11 мая – закрыт);

- маршрута № 104 «Псков - С/з Кирово-Красные пруды» - 2, 4, 10 и 11 мая – закрыт)

- маршрута № 121 «Псков - Замошье-Торошино» - 3, 4, 10 и 11 мая – закрыт);

- маршрутов №№ 213/214 «Псков- Верхолино - Гверздонь – Середка - Псков», 245 «Псков-Мелетово», 221 «Псков - Осиновичи», 221а «Осиновичи - Пищевицы – Ладыгино - Осиновичи» - 2, 4 и 11 мая – закрыты. 3 мая движение автобусов организовано по расписанию субботнего дня.

- маршрута № 318 а « Середка - Балсово», движение по которому 1, 2, 4, 9 и 11 мая будет закрыто.

1, 3, 5, 10 и 12 мая – осуществляется движение автобусов по маршрутам № 101 «Псков-Крипецкое» с заездом в сады «Ветеран» и №108 «Псков - Красино» с заездами в сады «Черские».

С 30 апреля по 12 мая движение автобуса по маршруту № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) будет осуществляться по расписанию действующих дней недели.

По Палкинскому району с 20 по 29 апреля движение автобусов организовано по действующим дням недели.

30 апреля и 8 мая движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.

6 и 7 мая движение автобусов организовано по действующим дням недели.

С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая движение по маршруту № 107 «Псков - Палкино» (экспресс) будет организовано по расписаниям выходного дня (маршрут № 317а «Дуловка - Палкино», отправлением от АС «Палкино» в 18.25 работает только 5 и 12 мая.

1, 3, 9 и 11 мая движение автобусов по маршрутам будет организовано по расписанию субботы (каникулярные дни);

2, 4, 5, 10 и 12 мая– по расписанию воскресенья, за исключением маршрутов №№ 123 «Палкино-Псков через Бобъяково», 145 «Палкино - Качаново», 145а «Палкино - Родовое - Качаново», движение автобусов по которым 1, 2, 4 и 10 мая закрыто.

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ

27, 28 и 29 апреля движение автобусов организовано по действующему дню недели.

30 апреля и 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 мая - движение автобусов организовано по расписаниям четверга.

1 и9 мая - движение автобусов организовано по расписаниям субботы, по маршруту № 516 «Псков - Самолва» движение организовано по пятнице.

5 и 12 мая - движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья.

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