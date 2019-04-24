Опубликовано подробное расписание псковских автобусов на Пасху и в День Победы

Стал известен режим работы общественного транспорта в Пскове и Псковском районе с 27 апреля по 5 мая и с 8 по 12 мая. Об этом «Псковской правды» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

27, 28 апреля и 7 мая будут организованы дополнительные рейсы по маршруту «площадь Ленина - Орлецы» в период с 9.00 до 14.00 с интервалом движения 20 минут. Льготы и месячные проездные недействительны.

27, 28 апреля и 7 мая будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала 10.05, 11.05, 12.20, 13.20. Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

Дополнительно 7 мая (Радоница) организованы рейсы на кладбище «Крестовское» от железнодорожного вокзала – 10.45, 12.50. Рейсы от кладбища – 11.15, 13.20. Льготы и месячные проездные недействительны.

1 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботнего дня.

С 2 по 5 мая и 9 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.

С 6 по 8 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.