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Общество

Немецкий «Маузер» и 70 патронов изъяли у жителя Невельского района

24 апреля 2019 года, 12:55

В Невельском районе прошла операция «Арсенал», в ходе которой у местного жителя полицейские изъяли оружие и боеприпасы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Во время обыска в надворных постройках стражи порядка нашли у 51-летнего безработного мужчины немецкий карабин, а также 70 патронов калибра 7,92 миллиметра. Эксперты провели исследование, которое признало оружие огнестрельным.

Житель района рассказал, что боеприпасы он нашёл в лесу в местах боев периода Великой Отечественной войны. Идёт расследование.

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