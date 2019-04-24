Немецкий «Маузер» и 70 патронов изъяли у жителя Невельского района

В Невельском районе прошла операция «Арсенал», в ходе которой у местного жителя полицейские изъяли оружие и боеприпасы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Во время обыска в надворных постройках стражи порядка нашли у 51-летнего безработного мужчины немецкий карабин, а также 70 патронов калибра 7,92 миллиметра. Эксперты провели исследование, которое признало оружие огнестрельным.

Житель района рассказал, что боеприпасы он нашёл в лесу в местах боев периода Великой Отечественной войны. Идёт расследование.