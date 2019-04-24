«Жестокую правду» о вреде наркотиков показали полицейские юным псковичам

Необычную экскурсию провели стражи порядка для псковских детей, состоящих на профилактическом учёте. Их познакомили с особенностями профессии полицейского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В первую очередь, юные гости узнали, как оборудованы полицейские машины, для чего нужны «мигалки» и специальные звуковые сигналы.

Позже подросткам показали фильм «Жестокая правда», рассказывающий о последствиях употребления и распространения наркотиков и психотропных веществ среди молодежи.