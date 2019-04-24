Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

«Жестокую правду» о вреде наркотиков показали полицейские юным псковичам

24 апреля 2019 года, 11:42

Необычную экскурсию провели стражи порядка для псковских детей, состоящих на профилактическом учёте. Их познакомили с особенностями профессии полицейского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В первую очередь, юные гости узнали, как оборудованы полицейские машины, для чего нужны «мигалки» и специальные звуковые сигналы.

Позже подросткам показали фильм «Жестокая правда», рассказывающий о последствиях употребления и распространения наркотиков и психотропных веществ среди молодежи.

Участники экскурсии считают встречу с полицейскими интересной и познавательной.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Детям также рассказали, какие повседневные задачи стоят перед полицейскими. Затем несовершеннолетним разрешили примерить защитные шлемы, бронежилет и подержать в руках пистолет Макарова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы