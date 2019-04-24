О трёх акциях ко Дню Победы расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

В четверг, 25 апреля, в 11:00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция на которой руководитель общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина и координатор проектов этой организации Екатерина Родина расскажут о трёх акциях ко Дню Победы: «Бессмертный полк» (стартует в Пскове 9 мая сразу после Парад Победы), «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика».

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.