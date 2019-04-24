Единственная в регионе школа бега выставит сразу два команды на Эстафету «Псковской правды»

Нашей школе три года, но участвовать в Эстафете мы будем впервые. Наши ученики выйдут на дистанцию вместе со своими тренерами.

На участие в Эстафете уже заявлена мужская команда «Pro Sport», а буквально на днях будет зарегистрирована и женская. Обе команды состоят примерно в равных пропорциях из тренеров и учеников.

- Мы рады, что решили поучаствовать, - признается Александр. – Наша школа бега – единственная в регионе, тем не менее, мы рассчитываем побороться с сильными командами.

Сам Александр побежит не только в корпоративном забеге, но и в семейном. Вместе с ним в команде - его жена Елена и сынишка Марк, которому всего 2,5 года.

- Для сына это будут первые соревнования, - говорит Александр. – Я уверен, что ему понравится.

Супруга Александра Елена тоже тренер.

- У Марка мама и папа – тренеры, поэтому мы постараемся ему обеспечить преимущество перед соперниками, но побежит он сам, - уверяет Александр. - Максимум, что мы готовы сделать – это бежать рядом и держать его за руку. Наша позиция: мы должны приучать детей, чтобы они всего добивались сами.

Кстати, первая заявка на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».