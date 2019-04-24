Более миллиона рублей долга по зарплате выплатили работникам строительной компании в Пскове

Благодаря вмешательству прокуратуры в Пскове строительная компания выплатили 36 работникам долги по заработной плате на сумму более 1 миллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Заместитель городского прокурора внес представление в адрес руководителя организации с требованием устранить нарушения закона. Кроме того, по постановлению прокурора руководителя компании привлекли к административной ответственности.

Благодаря принятым прокуратурой мерам, долг по отплате труда был погашен в полном объёме.