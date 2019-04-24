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Культура

Вокалисты со всей области выступят в Идрице на фестивале «Память хранят молодые»

24 апреля 2019 года, 09:52

Во вторник, 30 апреля, в 17.00 на площади Знамени Победы в Идрице пройдёт фестиваль молодёжного творчества «Память хранят молодые». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Фестиваль будет посвящен 75-летию освобождения посёлка от немецких захватчиков и состоится в рамках новой региональной памятной даты «День Знамени Победы».

Участниками концерта станут чтецы, вокалисты, хореографические коллективы, вокальные ансамбли. В общей сложности – более 90 исполнителей из 16 районов Псковской области.

Прозвучат песни времён Великой Отечественной войны, песни и стихи современных авторов. Кроме того, зрителям покажут патриотические постановки.

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