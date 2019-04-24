В машине псковича таможенники нашли тайник с сигаретной контрабандой

Жителя Пскова предстал перед судом в Пыталовском районе за попытку перевезти через государственную границу более 18 тысяч пачек сигарет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что поздно вечером 8 августа минувшего года этот мужчина с помощью тайников и технических полостей в автомобиле пытался перевезти через пункт пропуска Псковской таможни «Лудонка» более 18 тысяч пачек сигарет. Однако при проверке транспорта контрабанду удалось найти.

По решению суда виновнику предстоит выплатить штраф в 350 тысяч рублей.