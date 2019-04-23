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Происшествия

Под Псковом нашли «Сузуки», угнанную в Петербурге вместе с таксой внутри (ФОТО)

23 апреля 2019 года, 16:35

Псковские стражи порядка задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже иномарки на территории Петербурга. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В угоне машины подозреваются двое безработных, ранее судимых жителей Республики Карелия.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Утром 21 апреля на съезде с дороги Псков – Новгород в Опочецком районе дорожные полицейские заметили «Сузуки» чёрного цвета без автомобильных номеров. В новой иномарке находились двое мужчин и такса. Как только незнакомцы увидели полицейских, они попытались скрыться, но были схвачены.

В момент кражи в салоне «Сузуки» находилась длинношерстная такса по кличке Степа.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Осмотрев салон стражи порядка нашли госномера, зарегистрированные в городе на Неве. Чуть позже выяснилось, что машина была похищена днём ранее в Кировском районе Петербурга.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас машину вернули законным владельцам.

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